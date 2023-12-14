«Кончились деньги на операции»: певица Слава публично унизила Филиппа Киркорова

Певица Слава вступилась за Любовь Успенскую и осудила иск Филиппа Киркорова, об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

На днях стало известно о том, что Филипп Киркоров подает в суд на Любовь Успенскую. Музыкант считает, что певица оскорбила его честь и достоинство. В исковых требованиях заявлена моральная компенсация размером в 10 миллионов рублей. Адвокатом Киркорова стал известный юрист Александр Добровинский.

«Успенская наговорила того, с чем нельзя мириться. Как пример: назвать Филиппа Киркорова "женоненавистником" певца, который поет 30 лет о женщинах и о любви к женщинам, довольно странно», - рассказал адвокат.

В защиту Успенской выступила певица Слава. Она заявила, что не ожидала от Киркорова такого шага.

«А ты кто на самом деле? Вы с Добровинским вообще одуплитесь, ребята, что вы несете. Думала уже, что затихло и ушло, потому что мне нравятся песни Филиппа, он крутой артист. Понимаете, насколько должно дойти до идиотического идиотизма, чтоб подать в суд на Любовь Успенскую. Может, у него кончились деньги на пластические операции?» - прокомментировала скандал певица.

В конце своего обращения певица заявила, что не может терпеть российский шоу-бизнес.

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