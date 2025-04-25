Певицу Веру Брежневу могут внести в списки террористов из-за финансирования ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал внести певицу Веру Брежневу в списки террористов из-за финансирования ВСУ. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

Вера Брежнева после начала СВО уехала из России и начала строить карьеру заново за границей. Артистка отказалась от российских поклонников, перешла на украинский язык и открыто поддерживала ВСУ. В связи с этим, по мнению Бородина, есть основания признать артистку террористкой.

«Вера Брежнева направляет часть заработанных денег на поддержку Вооруженных сил Украины», - заявил Виталий Николаевич.

Лидер ФПБК подчеркнул, что 25 апреля направит официальный запрос.

Напомним, что, несмотря на отъезд из России, Вера полностью не отказалась от своих песен на русском языке. На концертах за границей она по-прежнему поет хиты, которые сделали ее популярной.

Ранее Сергей Соседов заявил, что никто не заметил отсутствие Веры Брежневой в России.