Концерты Валерия Меладзе отменяют в Сибири

После того, как в социальных сетях и СМИ начали появляться новости о готовящемся туре Валерия Меладзе по городам России и Сибири, администраторы многих концертных площадок поспешили опровергнуть эту информацию и открестились от исполнителя.

Одним из первых отменили оба концерта власти Новосибирска.

Руководство ДК, где были запланированы шоу, объявили о том, что зрителям в скором времени вернут деньги за заранее приобретённые билеты.

Кроме того, не дождутся поклонники Валерия Шотаевича и в Кемерово и Барнауле.

Источник издания RG.ru заявила, что слухи о готовящихся концертах пошли после того, как «по городу были развешены какие-то старые афиши».

Напомним, волна «отмены» творчества Валерия Меладзе, пошла после инцидента на корпоративе в Дубае.

Ранее мы писали, что организатор отмененного концерта Валерия Меладзе в Архангельске потребовал у певца через суд деньги в размере 1,25 миллиона рублей.