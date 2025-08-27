Концерты Сергея Шнурова могут запретить в России после отказа певца помочь бойцам СВО

Лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к певцу Сергею Шнурову с просьбой помочь бойцам СВО. Однако, по словам Виталия Николаевича, артист отказался. Теперь его концерты требуют отменить по всей стране.

В личном Telegram-канале Бородин заявил, что у Шнурова не оказалось желания переводить деньги бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Глава ФПКБ считает, что таким образом исполнитель продемонстрировал свою позицию.

«Эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся ему более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны», - отметил Бородин.

Глава ФПБК собирается подготовить обращения к губернаторам с просьбой об отмене концертов Сергея Шнурова в регионах на период проведения СВО.

«Мы надеемся, что ответственные лица примут взвешенное решение, руководствуясь интересами общества и сохранения морального облика нашей страны», - заявил Бородин.

Напомним, что обратиться к Сергею Шнурову Виталий Бородин решил из-за его больших гонораров. Он предполагал, что певец сможет выделить для бойцов 50 млн рублей.

Ранее Сергей Шнуров поддержал решение суда о запрете его песен.