«Два с половиной месяца не плачу людям зарплату»: как коллектив Лолиты пострадал из-за отмены ее концертов

В конце 2023 года Настя Ивлеева устроила «голую» вечеринку, которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и другие звезды шоу-бизнеса. После скандального мероприятия артисты столкнулись с критикой россиян и отменой на ТВ. Певице Лолите пока не удалось вернуться к концертной деятельности, но она начала посещать различные мероприятия. Артистка призналась, что уже два с половиной месяца не платит зарплату своему коллективу.

Певица призналась: больше всего из-за отмены концертов потерял ее коллектив.

«Я уже два с половиной месяца не плачу людям зарплату. Я выплатила все, что у меня было по расписанию, вернула деньги всем клиентам за корпоративы, но дальше я должна думать о своей семье», — цитирует 60-летнюю артистку Teleprogramma.pro.

Пока никто из коллектива артистки не увольняется. Люди ждут, как все сложится. Лолита добавила, что ее люди привыкли хорошо зарабатывать, и она старается многое вкладывать в свой труд.

Артистка сейчас думает о финансовых запасах. Ей необходимо заботится о 81-летней маме и дочери Еве, которая страдает синдромом Аспергера.

Ранее концертный директор и психолог рассказали о жизни Лолиты после «голой» вечеринки, за участие в которой исполнительница столкнулась с проблемами. Подробнее читайте в нашем материале.