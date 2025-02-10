«Концерты не носят антироссийской окраски»: Алексей Кортнев высказался о зарубежных гастролях

Певец Алексей Кортнев вышел на связь после того, как хейтеры обвинили его в проведении антироссийских концертов за границей. Лидер «Несчастного случая» заявил — он действительно выступает в Европе и США, но все деньги, вырученные там, привозит в Россию.

В личном блоге артист возмутился, что его гастроли некоторые посчитали эмиграцией. Он назвал клеветой то, что окончательно уезжал из страны. По его словам, он не отрицает, что продолжает зарабатывать за пределами России, но тратит деньги только на Родине.

«Эти концерты не носят ни малейшей антироссийской окраски. <...> Так что ко мне не применима расхожая формула «он приезжает сюда заработать, чтобы потом тратить наши деньги за рубежом». Ровно наоборот — я живу, тружусь и исправно плачу налоги на Родине», - заявил Алексей.

Певец обратился к хейтерам и попросил их проверить информацию о деятельности его ИП. Он отметил, что по работе его компании можно понять, что он никогда надолго не уезжал из России, поэтому обвинения в том, что он вернулся из-за нехватки денег, являются ложью.

Ранее стал известен размер гонорара Алексея Кортнева за выступление на корпоративе.