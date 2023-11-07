Актер Певцов назвал Моргенштерна* «маленьким недоумком»

Народный артист России, депутат Дмитрий Певцов высказал свое мнение о рэпере Моргенштерне* (признан иноагентом на территории РФ), который недавно дал интервью Ксении Собчак. Об этом он рассказал в беседе с Абзацем.

«Я считаю, что не буду тратить своё время и мысли на маленьких недоумков, которые без мата не умеют разговаривать. Это не тот человек, которому я могу посвятить даже 30 секунд своего времени», — сказал Певцов.

Он добавил, что если рэпер нарушил закон, то должен отвечать по закону. Певцов добавил, что ни слова Моргенштерна*, ни Ксении Собчак не вызывают у него доверия.

Напомним, два года назад телеведущая взяла интервью у артиста. После этого у него начались проблемы в России, и рэпер был вынужден уехать в Дубай. Неоднократно он критиковал Собчак, но при этом согласился на повторную встречу с Ксенией.

Также он признался, что последние годы страдал от алкогольной зависимости. «Я пил до того, как попадал в алкогольную кому. Каждый день я выпивал бутылку виски объемом 0,7 литра. Как я остался в живых? Боже, благодарю за такое крепкое здоровье. Я довел себя до критического состояния...», — рассказывал он в интервью.

*признан иноагентом на территории РФ