Концерты Максима Галкина* вновь отменены

Запланированные два концерта Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) в Казахстане были отменены. Причиной обозначаются «технические причины».

Первое выступление должно было состояться 8 октября в Центральном концертном зале «Казахстан» в Астане. Однако администрация зала сообщила о проведении технических работ на сетях водопровода в указанные даты.

Второй концерт, запланированный на 9 октября в Дворце республики в Алматы, был отменен из-за аварийного состояния механики сцены. Руководство указало, что необходим ремонт, который займет около двух недель, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Напомним, что недавно отменился концерт Максима Галкина* и в Эстонии. Запланированное на 15 сентября выступление в Таллине не состоялось без объяснения причин.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров пытался скрыть на шее под гримом следы бурной ночи.

*признан иноагентом в РФ.