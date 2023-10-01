Филиппа Киркорова заподозрили в интимных экспериментах

На днях Филипп Киркоров был замечен в хорошем настроении и с последствиями бурной ночи на светском мероприятии.

Оказалось, что присутствующие увидели на шее поп-короля крупное красное пятно. Киркоров даже попытался скрыть его под слоем макияжа, но пятно ярко выделялось на светлом освещении.

Гости шутили о происхождении пятна, предполагая, что это у Киркорова следы страстной ночи. Сам певец не стал рассказывать о том, как и по каким обстоятельствам появилась гематома на его шее.

Заметим, что Киркоров недавно признавался, что счастлив в своих отношениях и наслаждается семейной жизнью. Однако он не спешит демонстрировать свой выбор миру, считая, что счастье любит тишину.

Некоторые коллеги предположили, что гематома на шее звезды могла быть следствием последней косметологической процедуры, пишет mk.ru.

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