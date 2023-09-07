Концерты Максима Галкина* в Казахстане все-таки состоятся

Продюсер Пучков заявил, что концерты Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в Казахстане состоятся, об этом сообщает сайт Nur.kz.

Алексей Пучков является организатором выступлений российских звезд в Казахстане. Он привозил в республику Светлану Лободу, Ирину Дубцову, Клаву Коку. А теперь продюсер решил взять под крыло юмориста Максима Галкина*, который испытывал трудности с проведением выступлений в Казахстане.

Напомним, юморист заявлял, что запланированные концерты пришлось отменить из-за негласного указания властей страны. Позже эти домыслы опровергли в управлении культуры Астаны, объяснив отмену тем, что Галкин* начал продавать билеты еще до заключение контракта.

Теперь же стало известно о новых датах концертов юмориста. Они пройдут 8 и 9 октября.

«Концерты действительно состоятся. В ближайшее время Максим* сообщит о них в своих соцсетях», — рассказал Алексей Пучков.

Напомним, Максим Галкин* покинул Россию в 2022 году вместе с Аллой Пугачевой и детьми. Сейчас юморист находится в Юрмале, где отдыхает его семья. Несколько месяцев назад он уехал из Израиля.

Ранее мы писали о том, что Галкин* учится латышскому языку у подруги Лаймы Вайкуле. Певица объясняет юмористу значение некоторых сложных слов.

*признан иностранным агентом на территории РФ.