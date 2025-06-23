Концертный директор Юрия Антонова прокомментировал сообщения о госпитализации певца

Концертный директор народного артиста России Юрия Антонова опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации певца. Об этом представитель музыканта сообщил в беседе 360.ru.

«Нет, он дома сидит. Я не знаю, кто это все пишет. <…> Он дома, ничего с ним не происходит, все хорошо. Певец кормит собаку, все прекрасно», — заявил концертный директор Антонова.

По словам представителя знаменитости, у певца большие творческие планы, включая осенний концерт в Кремле.

Напомним, что Telegram-канал SHOT сообщил о якобы имеющихся у артиста сердечных проблемах, утверждая, что он прошел стационарное лечение и был переведен на амбулаторное наблюдение. Официальные представители музыканта категорически опровергают эту информацию.

Ранее Юрий Антонов ответил, хочет ли уйти со сцены. Он отметил, что пока не собирается покидать сцену. По мнению мэтра, у каждого из исполнителей свое здоровье, и только оно позволяет решать – оставаться или больше не давать концерты.