Аллегрова появилась на сцене после долгого перерыва в траурном наряде: зал плакал

Певица Ирина Аллегрова нашла силы вернуться на сцену впервые после долгого перерыва. Звезда глубоко тронула зрителей второго выпуска концерта «Песня года». Об этом сообщает Kp.ru.

Аллегрова исполнила песню «Он — моя часть», которая, судя по всему, может быть посвящена ушедшему из жизни человеку. На сцене артистка была в черном наряде, словно в трауре.

Выступление вызвало волнение и слезы у зрителей в зале, а затем последовали бурные овации. На официальной странице Ирины Аллегровой в социальной сети «ВКонтакте» фанаты выражали благодарность за ее трогательное исполнение.

Сама певица тоже выразила благодарность за правильное понимание ее творчества и посыла произведения. Напомним, что Ирина Аллегрова вернулась на сцену после продолжительного перерыва, в течение которого она занималась своим любимым хобби — выпечкой.

Ранее сообщалось о преследователе Ирины Аллегровой, который несколько месяцев проявляет настойчивость, следя за артисткой. Он даже появился на «Песне года», обходя охрану, чтобы вручить ей букет цветов. Хотя обычно цветы Ирине Аллегровой вручают после выступления ее представители, а не поклонники. Несмотря на это, певица была приятно удивлена и не отказалась от подарка.

В окружении Ирины Аллегровой говорят, что она не интересуется романтическими отношениями и предпочитает уединение в кругу семьи.