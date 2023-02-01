Концертный директор Наташи Королевой сделала официальное заявление о разводе с Тарзаном

В Сети долгое время ходят слухи о разладе в семьей певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко, известного как Тарзан. Концертный директор артистки Марина Наринская сделала официальное заявление на эту тему.

Она дала понять, что желанию балерины Анастасии Волочковой, которая недавно заявила о готовности оказаться в постели с Тарзаном, не суждено сбыться. Как бы ни хотела танцовщица, о разводе речи не идет.

«Они вместе. Всё прекрасно, не дождетесь», - сказала Наринская.

В недавнем интервью Волочкова заявила, что Тарзан привлекает ее, будучи сексуальным мужчиной. Говоря о его отношениях с Королевой, балерина заявила, что «она, вроде, уже не с ним».

Примечательно, но в последнее время Королева неоднократно признавалась в чувствах бывшему мужу Игорю Николаеву. В день госпитализации артиста она написала в соцсетях, что он «нужен», и отправила смайл в виде поцелуя.