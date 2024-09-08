Концертный директор «Корней» рассказал о состоянии напавшего на артистов фаната

Напавший на участников группы «Корни» пьяный фанат не пострадал только потому, что не встретился с Алексеем Кабановым. Такое заявление сделал концертный директор коллектива Дмитрий Курашев.

Курашев рассказал о подробностях случившегося. Он отметил, что группа «Корни» даже не застала фаната — его «унесли» до встречи с артистами.

«Фанат не пострадал, так как не встретился лицом к лицу с признанным бойцом Алексеем Кабановым», — приводит слова директора коллектива Газета.Ru.

Он уверен, что единственной причиной нападения фаната на автомобиль артистов был хайп.

Напомним, группа «Корни» приехала выступить на Дне города в Мурино. Но гастроли музыкантов омрачились неприятным происшествием — в машину к артистам попытался залезть пьяный мужчина, который незаметно для охраны пробрался через заграждение. После, согласно кадрам с опубликованного в Сети видео, дебошира скрутили и положили лицом на асфальт.