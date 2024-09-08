«Грубовато остановили»: группу «Корни» напугал пьяный мужчина

Группа «Корни» приехала в Мурино, чтобы выступить на Дне города. Но гастроли музыкантов омрачились неприятным происшествием — в машину к артистам попытался залезть пьяный мужчина.

Пьяный муринец пытался залезть в машину, в которой ехали артисты. До конца осуществить задуманное ему не удалось из-за вмешательства охранников — они повалили мужчину на землю.

Солист группы «Корни» Александр Бердников рассказал, что пьяный мужчина, возможно, захотел сфотографироваться. Муринец смог подойти к машине артистов, когда перелез через ограждение.

«Там есть ограждение, где находится персонал, охрана, артисты, а он через него перелез — я, честно говоря, сам этого не видел. И там его немножко грубовато, конечно, остановили, но у них свои правила», — рассказал артист 78.ru.

В таких случаях Бердников предпочитает не устраивать конфликт и дает сделать снимок, но артисты не успели и глазом моргнуть, как мужчина уже был в машине.

Ранее Александр Бердников заявил, что не хочет бросать пить. По словам артиста, он откажется от спиртного после 50 лет.