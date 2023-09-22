Концерт Успенской в Ереване пришлось экстренно отменять

В Ереване отменили концерт Любови Успенской, запланированный на 28 сентября, об этом сообщает Абзац.

Концертный директор певицы Александр рассказал журналистам, что выступление Успенской в Армении пришлось отменять из-за политических событий в стране.

«Вчера вышло постановление, что все развлекательные мероприятия в Ереване отменены. Это касается всех концертов, которые там будут. Будет перенос в ближайшее время, пока дату не назначили», — рассказал он.

Концерт должен был состояться 28 сентября в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.

Отметим, что это не первая отмена концерта Успенской в бывших странах СССР. В 2022 году она должна была петь в Азербайджане, однако из-за действий местных активистов, которые обвиняли ее в поддержке Армении, концерт так и не состоялся.

Напомним, сейчас Любовь Успенская занята судебным разбирательством со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. Певица пожаловалась на швы после пластических операций, которые не проходят.

Ранее мы писали о том, что хирург Хайдаров подал ответный иск к Успенской и ее дочери. Он требует их публичных извинений и моральной компенсации за испорченную репутацию.