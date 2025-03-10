Концерт состоится: появились подробности состояния Евгения Петросяна сразу после выписки

Выписавшийся из больницы юморист Евгений Петросян даст 10 марта концерт в Серпухове. Об этом ведущий «Смехопанорамы» рассказал РИА Новости.

10 марта в ДК «Россия» пройдет концерт юмориста. Петросян не стал отменять выступление, несмотря на недавнюю выписку из больницы. Он заявил, что мероприятие состоится.

79-летний артист подтвердил новости о том, что медики отправили его домой, не уточнив подробности своего состояния.

Напомним, 8 марта в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации юмориста в Боткинскую больницу Москвы. Как уточнялось, Евгению Петросяну стало плохо дома утром, и его близкие вызвали медиков. Сообщалось, что у звезды «Кривого зеркала» внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, и его поместили в шоковую реанимацию. Позднее жена артиста Татьяна Брухунова подтвердила, что он находится в больнице, но его состояние некритическое — «все в штатном режиме».

Также в СМИ писали, что здоровье знаменитости ухудшилось из-за перенесенной ранее операции на кишечнике.