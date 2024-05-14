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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 мая 2024, 20:32
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«Концерт собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой»: Пугачева, Галкин* и Тиньков** посетили выступление «ДДТ»

Пугачева, Галкин* и Тиньков** сходили на кипрский концерт группы «ДДТ» .
«Концерт собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой»: Пугачева, Галкин* и Тиньков** посетили выступление «ДДТ»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева, ее муж Максим Галкин*(признан иноагентом на территории России) и бизнесмен Олег Тиньков** (признан иноагентом на территории России) объединились в порыве ностальгии. Они послушали выступление группы «ДДТ» на Кипре и провели время вместе.

Примадонна поделилась новостью о походе на концерт в социальных сетях. Певица написала, что вспоминала под песни легендарной музыкальной группы свою юность. Кроме того, Пугачева опубликовала видео, на котором исполняет вместе с мужем композиции ДДТ.

«Питер. Юность. Друзья. Концерт «ДДТ» собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», — написала Примадонна.

Через некоторое время звездная пара оказалась в гримерке у Юрия Шевчука. Там же находился уехавший из России Олег Тиньков**. После общения знаменитости сделали общее фото, которое тоже попало в Сеть.

Ранее артист Игорь Бутман признался в безразличии к Алле Пугачевой. Он назвал артистку ЖКП.

*признан иноагентом на территории России

**признан иногентом на территории России

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Алла Пугачева
концерт