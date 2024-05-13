ЖКП: музыкант Игорь Бутман описал Пугачеву тремя буквами

Музыкант Игорь Бутман признался, что ему безразлична Алла Пугачева. Народный артист России никогда не слушал ее песен.

Бутман пояснил, что его отношение к Пугачевой не вызвано ее статусом. Музыканту абсолютно безразличны некоторые артисты.

«Мой педагог вообще называл Аллу Пугачеву коротко — ЖКП. Ну… женщина, которая поет…», — сказал артист в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Он добавил, что предпочитает слушать джаз. Ему нравится творчество Ларисы Долиной, Ирины Отиевой, Валентины Пономаревой. С Долиной у него ассоциируется ария Summertime, написанная Джорджем Гершвином в 1935 году. По словам Бутмана, когда приезжали великие американские музыканты, она пела с ними, и каждый раз это был шедевр.

Алла Пугачева уехала в Израиль в 2022 году вместе с мужем и младшими детьми. Из-за неспокойной ситуации в стране семья на время переезжала на Кипр, но сейчас вновь вернулась назад. В Россию певица приезжает редко и только по делам на небольшой срок. По слухам, следующий ее визит ожидается летом текущего года. Артистка будет разбираться с российской недвижимостью.

Ранее певица Кристина Орбакайте выложила в социальные сети видео своего выступления с песней «Обещание». Дочь Аллы Пугачевой показала внешность без фильтров, чем очень удивила фанатов.