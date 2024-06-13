Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить рэпера Slimus. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина узнала о возвращении рэпера Slimus в Россию. Активистка узнала, что на 15 июня у музыканта запланировано выступление в Екатеринбурге.

«Узнала об этом от возмущенных местных жителей. Посмотрели на его „творчество“, а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии», — написала она в блоге.

В итоге Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить рэпера.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Мизулина встретилась с главой Рособрнадзора, который признался, что не знает ее. Чиновник рассказывал, что не в курсе, кто такая Мизулина, однако уже спустя несколько дней он встретился с ней и заявил, что готов к совместной работе.