Концерт рэпера Паши Техника отменили в Барнауле

Концерт известного рэпера Паши Техника отменили в Барнауле. Соответствующая информация появилась на странице мероприятия во «ВКонтакте».

«По независящим от организаторов и площадки причинам концерт Паши Техника в Барнауле отменяется», — сказано в публикации.

Уточняется, что выступление должно было состояться 5 апреля в одном из ночных клубов города. Обладателям билетов после отмены шоу предложили отправиться на концерт Паши Техника в другой город — Новосибирск.

Новосибирское выступление намечено на 4 апреля, проезд барнаульским фанатам пообещали оплатить, однако предупредили, что места в автобусе ограничены. При этом зрители, которые не хотят ехать в Новосибирск, могут сдать билеты по месту приобретения.

«Если Паша не едет в Барнаул, то Барнаул едет к Паше», — поиронизировали организаторы.

Ранее бывшая жена Паши Техника рассказала, что муж избил ее на глазах у шестилетнего сына.