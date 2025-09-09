Концерт пианиста Дениса Мацуева в Афинах отменен из-за «международной ситуации»

В Афинах отменили концерт российского пианиста Дениса Мацуева. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщили изданию в пресс-службе Афинского государственного оркестра, запланированное на 21 ноября выступление народного артиста РФ Мацуева отменено в связи «с международной ситуацией». Российского виртуоза заменят другим артистом. Кем именно, пока не уточняется.

Это далеко не первый европейский концерт музыканта из РФ, который отменился после начала СВО. Например, в июле не состоялось выступление в Италии Валерия Гергиева.

Симфонический концерт должен был пройти 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da Re. Однако против участия в событии россиянина выступили украинские и европейские активисты и политики.

Ранее мы сообщали, что концерты пианиста Дениса Мацуева отменили сразу в трех городах из-за его болезни. В пресс-службе артиста подтвердили, что из-за недуга он отложил гастроли по Сибири. Концерты с его участием не состоялись также в Новосибирске и Барнауле.