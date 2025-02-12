Концерт певицы Доры в Екатеринбурге отменили после двух переносов. Об этом сообщает Ura.ru.

Запланированный на 8 марта 2024 года концерт Доры, который позже перенесли на 7 сентября, а затем на 14 февраля 2025 года, отменили. Организаторы сообщили, что по поводу возврата билетов поклонникам певицы нужно обращаться в кассы, где их приобретали.

Фанаты из Екатеринбурга сообщили, что расстроены этой новостью. Некоторые заявили, что не могут добиться возврата денег уже более полугода: «Интересно… Я подавала заявку на возврат билетов еще в мае прошлого года, и с того момента тишина. Кто-то вообще смог вернуть деньги?».

Организаторы не стали раскрывать причину отмены концерта и объяснили, что были заинтересованы в проведении выступления.

«Проведение мероприятия в вашем городе оказалось невозможным. Поймите, мы, как и вы, так же ждали концерт, строили планы, прикладывали большие усилия», — заявили он.

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