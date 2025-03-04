Концерт певицы Дианы Арбениной потребовали отменить в Оренбурге

«Офицеры России» обратились к губернатору Оренбургской области от лица жителей региона и потребовали отменить концерт певицы Дианы Арбениной. В своем письме они заверили, что россияне возмущены «двуличностью» артистки, поэтому не хотят видеть ее в Оренбурге.

По данным aif.ru, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой подготовил обращение к главе области, так как ему поступило много звонков от жителей Оренбурга, которые хотят не допустить выступление Арбениной в городе. Он подчеркнул — если количество недовольных увеличится, «Офицеры России» будут препятствовать концертам Дианы и в других регионах.

«Все будет зависеть от того, насколько терпение наших граждан будет проявляться по отношению к ним. И если будут опять обращения, то мы вынуждены будем на них реагировать», - поделился Липовой.

Отметим, что концерт Арбениной в Оренбурге запланирован на 30 марта. Также она выступит в Казани, Волгограде, Краснодаре и других городах России.

Ранее продюсер раскрыл гонорары Дианы Арбениной.