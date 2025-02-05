Концерт певицы Дианы Арбениной потребовали отменить в Новосибирске

В Новосибирске потребовали отменить концерт певицы Дианы Арбениной. Против выступления артистки высказался глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров. Об этом сообщает Сиб.фм.

Концерт Арбениной должен состояться 21 февраля в «Локомотив-Арене». Но Майоров считает — ей нужно запретить давать шоу. По его мнению, Диана ни разу не поддерживала российских военных.

«Человек поддерживал израильскую армию, выпускал песни, которые дискредитируют наших бойцов, но при этом спокойно колесит по стране и зарабатывает деньги. Как так? Кто-то на самом высоком уровне явно ее защищает», - заявил Сергей.

Также глава Союза отцов отметил, что лояльное отношение к таким артистам негативно сказывается на патриотическом настрое в стране.

К слову, билеты на концерт Арбениной в Новосибирске практически раскуплены.

Ранее в Казахстане отменили концерты российской рок-группы «Наив».