Концерт певца Вани Дмитриенко пришлось прервать из-за фанатки

Молодой исполнитель Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске из-за поклонницы. Оказалось, что одной из фанаток певца стало плохо в зале. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, все произошло во время выступления в городе 19 ноября. Артист заметил волнение среди присутствующих и перестал петь. Он поинтересовался, все ли в порядке. Ему сказали, что одной девушке стало плохо. Тогда Ваня обратился к сотрудникам охраны, чтобы они помогли поклоннице выбраться из толпы и дали отдышаться. Ей предложили попить воды. Исполнитель заметил, что фанатка была вся в слезах.

«Сейчас сядешь, отдохнешь и вернешься. И тебя вернут сюда же, обещаю, все нормально», — обратился к ней молодой человек.

Зрители поддержали артиста и поклонницу аплодисментами. Они оценили, что певец обратил внимание на ситуацию. Далее концерт продолжился.

Напомним, что молодой музыкант получил известность после выхода его трека «Венера-Юпитер». Он активно работает с другими звездами, снимается в шоу, дает концерты и даже получил премию «Золотой граммофон».

Ранее певец Ваня Дмитриенко рассказал, что его мать работает наркологом. Певец в шутку заявил о том, что с ней «лучше дружить».