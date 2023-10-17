С ней лучше дружить: певец Ваня Дмитриенко рассказал о профессии своей матери

Певец Ваня Дмитриенко исполнил свои хиты в эфире шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Молодой артист появился в студии вместе с мамой.

Маму знаменитости зовут Светлана. Оказалось, что у нее очень интересная профессия.

«На живом концерте в зрительном зале сидит моя мама. С ней лучше знакомиться, чтобы дружить. Если вы к ней знакомиться по другому поводу, я вам не завидую, она психиатр-нарколог», – поделился Ваня.

В октябре певцу исполняется 18 лет. Ведущие поинтересовались, какие ощущения и эмоции испытывает парень.

«Я чувствую какой-то груз ответственности за то, что уже пора подписывать самому документы, нужно уже реально на все смотреть. Просто ощущение того, что появится гораздо больше забот, которые раньше за тебя делали другие люди», – признался артист.

Зато скоро знаменитость сможет сам сесть за руль. Ваня рассказал, что в прошлый день рождения получил в подарок сертификат в школу вождения.

«Права нужно получить. Но в этом нет проблем, все решаемо. Вот прямо сейчас планирую пойти», – пояснил артист в эфире «Авторадио».

Но у певца не так много свободного времени. Он много снимается и выступает на сцене. Кроме того, у него запланирован огромнейший тур «На одной орбите», состоящий из многих городов.

В эфире «Авторадио» Дмитриенко устроил премьеру нового трека «Дождь», релиз которого запланирован на 20 октября, а также исполнил свои хиты «Венера-Юпитер», «Ты со мной», «Хочешь, я отдам тебе весь мир», «Прятки», «36,6» и «Лего».