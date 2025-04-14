Концерт осудившей СВО группы «Сплин» отменили в России

11 апреля рок-группа «Сплин» должна была выступить в Нижнем Новгороде. Однако концерт снова отменили без объяснения причин.

Музыканты собирались выступить с программой The Best в концертном зале «Юпитер» в Нижнем Новгороде 11 апреля. Но на сайте «Кассир.ру» появилась информация об отмене концерта.

Концерт группы должен был состояться еще в 2022 году, после его перенесли на 2023, а затем — на 2024 год. Организаторы утверждали, что артисты все же выступят перед зрителями, но неизвестно когда. Также сообщалось, что билеты на мероприятие действительны.

Бессменный лидер и коллектива и автор всех песен Александр Васильев в 2022 году выступил в поддержку уехавших из России музыкантов и посвятил им песню «Выхода нет», дав понять свою позицию относительно СВО. После этого концерты артиста начали отменять по всей стране.

После скандального выступления в поддержку артистов-эмигрантов Васильев уехал с семьей в Испанию. Поначалу он пытался давать концерты за границей, но они не пользовались большим спросом. Тем не менее, музыканты собираются в 2025 году выйти на сцену во Вроцлаве, Кракове, Копенгагене и Стокгольме.

Ранее Александр Васильев начал распродавать имущество в России. Артист избавился от дома площадью 395 квадратов с участком земли в Курортном районе Санкт-Петербурга.