Концерт Ольги Бузовой в Ростове-на-Дону отменили за сутки до начала: известна причина

В Ростове-на-Дону за сутки до начала отменили концерт поющей телеведущей Ольги Бузовой. Она должна была выступить с программой «Вот она я» в пятницу, 12 сентября.

В личном блоге Ольга вышла на связь с поклонниками и объяснила причину. По ее словам, шоу перенесли на 2026 год «в связи с повышенной безопасностью беспилотных воздушных объектов». В качестве доказательства Бузова опубликовала скриншот письма от МВД организаторам ее концерта.

«Рекомендуется ограничить мероприятия на данной площадке с участием более 50 человек или отмене данного мероприятия», — говорится в документе.

Как отметила Бузова, для нее важна безопасность зрителей, поэтому было принято нелегкое решение об отмене шоу.

«Мы были вынуждены принять это нелегкое совместно с организаторами решение», - заключила Ольга.

Ранее Ольга Бузова рассказала о взрывах во время гастролей в Сочи. После выступления певица вернулась в отель, где отдохнуть ей так и не удалось: в ночь на 3 августа город подвергся массированной атаке беспилотников.