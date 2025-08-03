«Сегодня ночью мне было очень страшно»: Ольга Бузова рассказала о взрывах в Сочи

Ольга Бузова рассказала о взрывах в Сочи.

Артистка вчера днем приехала в город Краснодарского края, чтобы вечером дать сольный концерт.

После выступления певица вернулась в отель, где отдохнуть ей так и не удалось: в ночь на 3 августа город подвергся массированной атаке беспилотников, а местные жители насчитали около 20 взрывов.

По словам Ольги, у нее была бессонная ночь, так как впервые стала свидетелем беспилотной атаки. Прям перед ее глазами случился взрыв над Черным морем. А затем всю ночь работала сирена: жителей просили оставаться в укромных местах.

«Сегодня ночью мне было очень страшно. Я своими глазами видела атаку БПЛА из номера отеля около двух ночи, когда собиралась ложиться спать после концерта. Сначала был грохот, я вышла из номера на балкон, и все произошло очень быстро. Взрыв прямо перед глазами над морем. И началось. Грохот, сирены по всему Адлеру, объявление по громкой связи по всему отелю», — отметила Бузова.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова показала новое увлечение.

Также сообщалось, что москвичам не дали укрыться в отеле во время атаки БПЛА в Сириусе.