Концерт Олега Митяева в Пскове отменили по техническим причинам

Концерт барда Олега Митяева отменили в Пскове. Соответствующая информация следует из его Telegram-канала.

Как указано в сообщении, мероприятие не состоится по техническим причинам.

Напомним, что Митяев уже сталкивался с отменой концерта в этом городе — в 2018 году за день до выступления он потерял голос.

Митяев родился в 1956 году в Челябинске, за время карьеры дважды становился лауреатом национальной премии «Овация». Его песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» считается неофициальным гимном бардовского движения.

Ранее мы писали о том, что в Казани без объяснения причин отменили концерт певицы Лолиты Милявской.