Концерт Надежды Кадышевой в Петербурге вызвал небывалый ажиотаж

Концерт народной артистки РФ Надежды Кадышевой в Петербурге вызвал небывалый ажиотаж. Об этом в беседе с 78.ru рассказал директор звезды Владислав Дорофеев.

Известно, что выступление исполнительницы состоялось накануне в БКЗ «Октябрьский». При этом билеты на шоу закончились задолго до его проведения.

Директор Кадышевой Владислав Дорофеев признался, что билеты на выступление раскупили моментально. Однако он уточнил, что у фанатов певицы, возможно, еще появится возможность услышать и увидеть ее.

«Раскупили за полмесяца-месяц, очень быстро. Про дополнительные концерты пока не думали, но может запланируют, — поделился представитель артистки.

Незадолго до этого композитор Юрий Лоза объяснил успех Надежды Кадышевой среди молодежи.

Также сообщалось, что Надежда Кадышева задолжала сотни тысяч рублей.