Концерт матерившегося на сцене Олега Майами в ХМАО оказался под угрозой срыва
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Концерт певца Олега Майами в Сургуте оказался под угрозой срыва после его скандального выступления в Абрау-Дюрсо. Об этом сообщает Ura.ru.
По данным издания, 5 декабря экс-участник «Дома-2» собирался выступить в Сургуте. Однако продажа билетов на концерт была приостановлена.
«Концерт под вопросом. К концу недели ситуация должна проясниться», — пояснили в кассе у билетного оператора.
Декабрьский концерт Олега исчез и с гастрольного графика, опубликованного на официальном сайте исполнителя.
Напомним, Олег Майами устроил скандал на концерте в Абрау-Дюрсо. Исполнитель якобы начал выражаться нецензурной бранью в адрес тех, кто не подпевал ему. Один из мужчин сделал артисту замечание, но в ответ услышал матерные оскорбления. После артист извинился за свое поведение.