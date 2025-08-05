Концерт матерившегося на сцене Олега Майами в ХМАО оказался под угрозой срыва

Концерт певца Олега Майами в Сургуте оказался под угрозой срыва после его скандального выступления в Абрау-Дюрсо. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, 5 декабря экс-участник «Дома-2» собирался выступить в Сургуте. Однако продажа билетов на концерт была приостановлена.

«Концерт под вопросом. К концу недели ситуация должна проясниться», — пояснили в кассе у билетного оператора.

Декабрьский концерт Олега исчез и с гастрольного графика, опубликованного на официальном сайте исполнителя.

Напомним, Олег Майами устроил скандал на концерте в Абрау-Дюрсо. Исполнитель якобы начал выражаться нецензурной бранью в адрес тех, кто не подпевал ему. Один из мужчин сделал артисту замечание, но в ответ услышал матерные оскорбления. После артист извинился за свое поведение.