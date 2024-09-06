Аллу Пугачеву и Максима Галкина* просят лишить родительских прав

«Ветераны России» просят лишить родительских прав Аллу Пугачеву и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на главу движения Ильдара Резяпова.

По данным источника, активисты обратились к омбудсмену по правам ребенка из-за постоянных переездов семьи. Резяпов считает, что у детей супругов нет нормальной жизни, так как они вынуждены переезжать и приспосабливаться к новым условиям, в том числе слишком жарким.

Отмечается, что в этом году Лиза Гарри не вернулись в израильскую школу. Сначала они жили на Кипре, а после с Пугачевой отправились в Латвию. Психологи говорят, что частые переезды могут плохо сказаться на психологическом здоровье детей.

Ранее мы писали о том, что юморист Максим Галкин* вернулся в Израиль, оставив Аллу Пугачеву с детьми в Латвии. Затем он планирует большой тур по США и Канаде. На часть концертов в Америке уже проданы все билеты, отметил юморист. Он согласился выступить с дополнительными концертами. Рассказывая о планируемых выступлениях, юморист услышал шум в небе.

*признан иноагентом на территории РФ