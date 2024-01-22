Группа «Несчастный случай» впервые отправится в тур по городам Канады и США

В феврале группа «Несчастный случай» впервые отправится в тур по городам США и Канады. После коллектив планирует продолжать выступать в России и постсоветских странах.

Группа музыканта Алексея Кортнева выступит с 3 по 8 февраля в городах Канады: коллектив побывает в Торонто, Монреале, Калгари и Ванкувере, а затем отправится в США. «Несчастный случай» даст концерты в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майями.

Лидер коллектива раскрыл подробности турне в разговоре с НСН.

«Это будут концерты в довольно больших клубах и нескольких концертных залах. Будем играть лучшее, что накопилось за 40 лет существования группы. Такие, можно сказать, отчетные концерты, посвященные юбилею», — рассказал Алексей Кортнев.

Гастроли в США станут первыми для коллектива. Музыканты хотят проверить, насколько многочисленна их аудитория в этой стране.

Ранее лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев извинился перед полицейским за «непристойный жест».