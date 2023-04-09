Концерт Галкина* в Канаде провален: зрители требуют вернуть деньги

На днях в Торонто (Канада) состоялся концерт Максима Галкина*. Однако гладко он не прошел — зрители массово начали выходить из зала, а после потребовали вернуть деньги.

Дело в том, что артист повторяет свои старые шутки. Вероятно, новые ему больше некому писать.

Авторы популярного Twitter-аккаунта «Наша Канада» отметили, что с таким же успехом можно было посмотреть в YouTube выступления Галкина* в Израиле и США. Сцены повторяются из раза в раз.

«Тухлый юмор», «Обычный чёс за бабками», «Галкин самовлюблённый, самонадеянный глупец», — гневно высказались интернет-пользователи.

решением Минюста РФ признан иностранным агентом.

Ранее мы писали, что Максим Галкин* публично разделся и спровоцировал разговоры о разводе с Пугачевой.