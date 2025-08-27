«Пошла вон из Астаны»: казахстанцы требуют отменить концерт Гагариной из-за ее поддержки СВО

В Казахстане требуют отменить концерт певицы Полины Гагариной в Астане, запланированный на 27 ноября. Причиной стала поддержка артистки российского правительства.

Петиция с просьбой отменить концерты исполнительницы хита «Спектакль окончен» появилась на онлайн-платформе. Авторы обращения отмечают, что приезд певицы может спровоцировать «социальное напряжение и разделение» в стране, пишет NUR.KZ.

В петиции также говорится, что проведение концерта может восприниматься как косвенное одобрение взглядов, идущих вразрез с официальной внешнеполитической позицией Казахстана о мирном урегулировании международных конфликтов.

Они напомнили, что Гагарина открыто поддержала спецоперацию на Украине, выступив на митинге в Лужниках. Жители выражают в соцсетях недовольство ее позицией. «Пошла вон из Астаны» — написали они.

В случае, если под петицией подпишутся 50 тыс. человек, местный Минкульт РФ должен будет принять меры. Похожая ситуация произошла в 2023 году — тогда выступление Гагариной в Казахстане также отменили.

Авторы обращения в целом настаивают на усилении контроля за приглашенными в страну исполнителями. После протестов билеты на концерт артистки исчезли с казахстанских сайтов. Однако официального объявления об отмене не было.

Ранее фестивалю Эмина Агаларова в Баку предрекли закрытие после отмены артистов из России.