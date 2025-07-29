Фестивалю Агаларова в Баку предрекли закрытие после отмены артистов из России

Фестивалю Эмина Агаларова в Баку предрекли закрытие после отмены артистов из России. Об этом сообщает «Абзац».

В Баку состоялся ежегодный фестиваль Dream Fest, который впервые прошел без участия российских звезд — такое решение было принято Министерством культуры Азербайджана. В результате на мероприятии выступили местные артисты, которые были неизвестны публике, а сам фестиваль прозвали самым провальным за всю историю. Продюсер Сергей Дворцов предположил, что в скором времени мероприятие Эмина закроется.

«Скорее всего, он теперь закроется. Потому что без наших звезд там делать нечего. Российский шоу-бизнес – один из самых влиятельных во всем мире. Только у нас люди могут нормально петь и взбодрить публику. Отменой они сделали хуже только себе», — высказался продюсер.

Напомним, изначально на афише были заявлены Клава Кока, Стас Пьеха, Алсу, Егор Крид. Предполагалось, что мероприятие проведут Милош Бикович и Регина Тодоренко.

Сам Эмин не комментировал критику фестиваля.

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