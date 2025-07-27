Концерт Егора Крида в Екатеринбурге перенесли из-за проблем с продажей билетов. Об этом сообщает сайт momenty.org.

Запланированный на 15 августа концерт Егора Крида в Екатеринбурге, который сначала хотели провести на «Екатеринбург-Арене», перенесли в более скромный по размерам «МТС Live Холл» — площадка вмещает всего 5 тысяч зрителей, тогда как только танцпол «Арены» предназначен для 20 тысяч слушателей.

Организаторы мероприятия заявили, что все ранее приобретенные билеты действительны.

Причиной переноса могут быть проблемы с продажами билетов на концерт Крида. Известно, что некоторые медиа Екатеринбурга разыгрывают среди читателей бесплатные билеты.

Ранее мы писали о том, что певец Егор Крид назвал себя королем русской музыки. Журналисты предположили, что музыкант хочет сместить Филиппа Киркорова.