Концерт Дианы Арбениной потребовали отменить в Омске

Общественники из «Совета атаманов казачьего народа» написали официальное обращение к губернатору Омской области, в котором потребовали отменить концерт певицы Дианы Арбениной. Артистка должна выступить в Омске 11 ноября.

Заявление представители организации разместили в своей официальной группе во «ВКонтакте». В нем сказано, что они хотят добиться запрета на шоу Арбениной в городе. Обосновывают казаки это тем, что в 2014 году Диана «просила прощения в Киеве».

Кроме отмены концерта Арбениной, общественники пытаются добиться извинений от организаторов ее концерта.

«Устроители должны извиниться перед омичами!» - сказано в обращении.

Отметим, что сейчас Диана Арбенина активно дает концерты и развивает свое творчество. Недавно она выпустила новую песню. В разговоре с порталом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов отметил, что сейчас «Ночные снайперы» востребованы и прилично зарабатывают. По его словам, гонорар за выступление коллектива стартует от 3 млн рублей.

Ранее Диана Арбенина призналась, что была зависима от наркотиков.