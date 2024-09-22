Концерт Бориса Гребенщикова* в Ницце отменили из-за здоровья музыканта

Концерт Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом на территории РФ) в Ницце отменили из-за здоровья музыканта. Об этом пишет aif.ru.

Сообщение об отмене организаторы разослали всем, кто приобрел билеты на концерт Бориса Гребенщикова* в Ницце. Мероприятие должно было состояться 21 сентября.

«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова* не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт в Ницце 21 сентября», — сказано в обращении.

Организаторы заявили, что автоматически вернут деньги за все билеты в течение 14 дней. 70-летний Борис Гребенщиков* пока никак не комментировал отмену выступлений.

Ранее музыкант отменял концерты в Дубае по той же причине — организаторы сообщали о его плохом самочувствии за несколько дней до выступлений.

Напомним, Борис Гребенщиков* уже несколько лет живет вместе с женой в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что режиссер Бояков высказался о лидере «Аквариума» Борисе Гребенщикове*.

*Признан иноагентом на территории РФ.