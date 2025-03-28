Концерт американского рэпера Tyga в Москве оказался под угрозой срыва

Запланированный в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» 31 мая концерт американского рэпера Tyga могут отменить. Об этом изданию «Абзац» рассказал председатель правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

Сомнительное содержание треков иностранного музыканта привлекло внимание российских общественников. По этой причине правозащитный центр «Сорок сороков» готовит обращение с требованием отменить выступление Tyga.

«Его творчество представляет собой букет административных правонарушений, начиная с распространения информации, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних, заканчивая пропагандой наркотиков. Вместо „ЦСКА Арены“ ему стоит предоставить площадку в „Матросской Тишине“ или Бутырке [обе — СИЗО] - и то мыть полы, а не петь», — поделился Солдатов.

Известно, что на разогреве у американца выступят российские артисты Макан и Jakone. Сообщается, что одним из условий в райдере Tyga стал номер в отеле рядом с Кремлем.

Ранее мы писали, что американский рэпер Offset попросил организовать ему экскурсию в Кремль.