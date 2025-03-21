Американский рэпер Offset попросил организовать ему экскурсию в Кремль

Популярный американский рэпер Offset, который в апреле планирует дать концерт в Москве, попросил организаторов устроить ему экскурсию в Кремле. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Музыкант признался, что всегда мечтал побывать в Кремле и проникнуться русской культурой. Рэп-исполнитель уточнил, что это место очень красивое и стильное, из-за этого он хотел бы там побывать.

Кроме того, артист изъявил желание пройтись по российским бутикам и приобрести новые вещи.

Примечательно, что переговоры о выступлении американской звезды вели с осени прошлого года. Известно, что одним из пунктов райдера рэпера стали кукурузные хлопья российского производства.

Напомним, Offset прославился благодаря участию в хип-хоп-трио Migos, которое было основано им совместно с Quavo и Takeoff в 2008 году. В составе коллектива Offset выпустил четыре успешные студийные пластинки. В 2023 году Migos прекратили свое существование.

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