Концерт Алексея Глызина отменили за минуту до его начала: директор дал объяснение

Концерт певца Алексея Глызина в Чите отменили за минуту до начала. Об этом сообщил один из зрителей, который хотел послушать заслуженного артиста России. Подробности сообщает издание «Чита.Ру».

По данным источника, исполнитель хита «Ты не ангел» должен был выступить в Забайкальской краевой филармонии в 19:00. Это был концерт в рамках его юбилейного тура. Зрители собрались, но им неожиданно объявили о том, что мероприятие не состоится и переносится на 14 апреля. Заявление прозвучало в 18:59.

«Перед входом в зал собрались все, и за минуту нам объявили о болезни артиста. Не запустили никого даже в зал», — рассказал зритель.

Концертный директор артиста объяснил в беседе с журналистами, что Алексей простыл в дороге.

«Мы сегодня утром прилетели, он себя неважно почувствовал, приехали в зал на саундчек, но горло болело», — высказался представитель Глызина.

Он добавил, что о переносе концерта всех, кто купил билеты, уведомят в СМС-сообщениях по номеру телефона.

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