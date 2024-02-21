«Кому ты нужна?»: рэпер Macan осудил девушек, которые выкладывают фото в купальнике

Рэпер Macan запустил ряд требований к будущей избраннице. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Вписка».

Андрей Косолапов, более известный как Macan, рассказал о том, какой должна быть его идеальная вторая половинка. По словам рэпера, главное, чтобы на первом месте у девушки была семья.

«Мне не нужно, чтобы женщина сутками убирала и мыла полы, у плиты стояла. Это последнее о чем я думаю», — рассказал он.

Macan добавил, что ему не нравится, когда девушки выкладывают в соцсетях фото в купальниках. 22-летний рэпер заявил, что не разделяет ценности современных девушек, которые живут «здесь и сейчас».

«Кому ты нужна такая, если ты сейчас не в отношениях, после того, как ты погуляла? Тысяча отношений у нее было. Если она хочет карьеру и прожить жизнь, как зажигалка, просто получить эмоции и дальше непонятно что, то это ее вариант, никто не осуждает. Пусть в 40 не офигеет только», — заявил он.

Кроме того, Косолапов рассказал, что женщина не должна повышать на него голос и ругаться матом в спорных ситуациях.

«Тогда это не мой вариант точно», — добавил рэпер.

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