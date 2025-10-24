«Кому-то до сих пор непонятно»: Аврора Киба ответила на обвинения в том, что увела Лепса из семьи

Студентка Аврора Киба прокомментировала информацию о том, что именно она стала причиной развода певца Григория Лепса с женой Анной Шаплыковой. По словам девушки, она не уводила артиста из семьи и никак не причастна к его проблемам в прошлом браке.

В личном блоге Аврора отметила, что многие до сих пор винят ее в расставании Григория с Анной, поэтому она решила поставить точку в этом вопросе. Невеста Лепса заявила, что начала встречаться с ним спустя два года после развода.

«Дорогие друзья, не знаю, может быть, кому-то до сих пор непонятно… Но тема достаточно важная. Я никак не причастна к разводу Гриши и распаду его семьи. Прошу не связывать эту тему со мной (не первый раз вижу и слышу такую версию). Я считаю это низким», - поделилась Аврора.

Напомним, что Лепс уже сделал юной возлюбленной предложение руки и сердца, и она ответила согласием. Однако все еще неизвестно, когда состоится свадьба. Певец рассказывал, что планирует торжество на лето, но не знает, какого года. По его словам, на праздник нужно много денег, а он их пока не накопил.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс стал соучредителем ресторанного бизнеса с убытком в 40 млн рублей.