«Кому там что не нравилось»: Ида Галич оценила появление Леди Гаги с ее прической

Популярная телеведущая и блогер Ида Галич сделала креативную стрижку с короткой челкой и стала объектом насмешек не только в Сети, но и среди коллег по шоу-бизнесу. При этом с аналогичной прической на вручении премии «Грэмми» внезапно появилась певица Леди Гага.

«Не знаю, кому там что не нравилось. Но то, что стрижка уже стала легендой, сто процентов. Ой не могу! Сильно хихикаю», — разоткровенничалась Ида в своем блоге.

Поклонницы блогерши предположили, что обладательница «Оскара» и шести «Грэмми» увидела Галич на Неделе моды в Париже и повторила понравившийся образ.

«Леди Гага увидела, как у Иды классно лежит челка на Неделе моды в Париже, и пришла в такой же на Грэмми», — отметили комментаторы.

Ранее 33-летняя блогерша Настя Ивлеева, оскандалившаяся на «голой» вечеринке, высмеяла новый имидж экс-подруги Иды Галич. Настя «подколола» Иду в личном блоге и намекнула, что смена имиджа бывшей подруге не пошла ей на пользу. Сама Ида не комментировала нападки Ивлеевой.