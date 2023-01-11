«Кому не в тягость»: Екатерина Гусева сообщила, какая помощь нужна госпитализированному Роману Костомарову

Актриса Екатерина Гусева 11 января опубликовала пост в социальных сетях, в котором призвала молиться за фигуриста и Олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Ее публикация начинается со слов «Прошу ваших молитв».

Далее Гусева привела текст молитвы. Актриса обратилась к подписчикам с просьбой: «Кому не в тягость, в православном храме закажите сорокоуст о здравии р.б. Романа».

По словам Гусевой, «врачи всё делают» для спасения спортсмена. «А мы с вами окажем молитвенную помощь», - заключила артистка.

О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что фигурист находится в тяжелом состоянии, у него левосторонняя пневмония. Спортсмена подключили к ИВЛ. Отец рассказал о переводе сына из обычной больницы в Коммунарку.