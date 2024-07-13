«Кому надо, тот и подкачивает»: ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова высказалась о пластике

18 июня актриса Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз — у нее родилась долгожданная дочь Лукерья. Уже на 10-й день после родов звезда сериала «Громовы» отправилась на гастроли, а недавно решилась на смену имиджа ради новой роли. Теперь артистка призналась, что ей посоветовали сделать пластику, и высказалась об этом в личном блоге.

Недавно Глафира Тарханова, у которой уже есть четверо сыновей от брака с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, сообщила о рождении долгожданной дочери Лукерьи. Актриса решила не брать перерыв в работе и рассказала, что уехала на гастроли, взяв с собой ребенка. Знаменитость поделилась в соцсети, что приступила к съемкам в новом проекте, и предстала перед подписчиками в новом образе.

Артистка заявила, что ей предложили обратиться к пластическому хирургу, чтобы «улучшить» внешность, поскольку ей это «надо». Глафира Тарханова отметила, что не понимает, откуда взялись представления о стандартах красоты, однако согласилась, что пластика может «раскрасить в яркие краски» жизнь женщин.

«Отчего приходят такие мысли что-то где-то подправить, улучшить, увеличить… подогнать под стандарт красоты… Каждая женщина сама себе отвечает на эти вопросы, рассматривая себя в зеркале, чаще всего: „Сделаю, и жизнь заиграет новыми красками!“ Да, это имеет место быть…» — порассуждала актриса.

Глафира Тарханова раскрыла и свое отношение к пластическим операциям. По мнению артистки, на такой шаг идут только те, кому это действительно нужно, но сама она к этому пока не готова.

«Мне тут посоветовали, что мне тоже надо. Косу надо, тот и подкачивает. Я пока не готова», — заявила Глафира Тарханова.

Напомним, Глафира Тарханова состоит в браке с Алексеем Фаддеевым с 2005 года. У супругов четверо сыновей — 16-летний Корней, 13-летний Ермолай, 11-летний Гордей и 6-летний Никифор, а недавно родилась дочь Лукерья.

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