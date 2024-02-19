Композитор Юрий Антонов рассказал, как отметит 79-летие

19 февраля советскому и российскому композитору Юрию Антонову исполнилось 79 лет. Народный артист РФ рассказал, как отметит личный праздник.

Артист побывал на утреннем шоу «Первая Смена» на «Ретро ФМ». В эфире программы Антонов находился в приподнятом настроении. Композитор рассказал ведущим, что его, наконец, порадовала погода. Ему нравится, когда много снега, а сугробы становятся выше человеческого роста. Сегодня музыкант решил угостить снегирей семечками.

При этом Антонов рассказал, что не планирует устраивать пышное торжество по поводу дня рождения.

«День рождения и юбилей — разные истории. Юбилей я стараюсь сделать обширным, приглашаю своих друзей, отмечаю. Обыкновенный день рождения — скромно, в кругу моих близких», — пояснил народный артист.

Ранее композитор Юрий Антонов сообщил, что не собирается соревноваться с певцом Игорем Сарухановым, который развелся в седьмой раз. Исполнитель признался, что в его жизни больше не будет браков.